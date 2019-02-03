3 лютого кілька тисяч автомобілів застрягли в 12-кілометровому заторі на автомагістралі А22 між містами Кьюза і Віпітено (Італія).

Кілька тисяч автомобілів застрягли у 12-кілометровому заторі на автомагістралі А22 між містами Кьюза і Віпітено, пише Repubblica.

За інформацією видання, рух заблоковано через важкі транспортні засоби.

Рятувальники допомогли понад 200 водіям, що потрапили у снігову пастку.

Читайте: У Львові за добу випало 20% місячної норми снігу

З 10.00 за місцевим часом рух частково відновлено. Тепер можна проїхати по одній зі смуг. Головна смуга як і раніше залишається зайнятою вантажівками.

Зазначається, що дорожній колапс виник через те, що водії вантажівок не змінили шини на зимові. Вночі дорогу підморозило і засипало снігом.

Також на автомагістраль біля державного кордону обрушилася лавина.

Постраждалих в результаті події немає. Шосе було повністю перекрито в двох напрямках.













Аномальний снігопад: в Італії тисячі машин застрягли у заторі довжиною у 12 км / 3 фотографии

Нагадаємо, в одеському аеропорту скасували два рейси через нічний снігопад 28 січня.