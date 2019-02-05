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В Одесі півміста залишилося без води через аварію

Сьогодні зранку в Одесі через прорив труби на Люстдорфській дорозі півміста залишилося без водопостачання.

В Одесі півміста залишилося без води через аварію

Комунальна аварія в Одесі сталася ще напередодні. Зараз півміста залишається без води, ведуться ремонтні роботи.

Про це повідомляє Думська.

Воду перекрили ще напередодні ввечері. Попередньо водопостачання обіцяють відновити о восьмій годині вечора, однак цей час може змінитися.

Причиною аварії робочі називають рекламний щит: водопровід прорвало саме через вагу конструкції. Компанія, яка володіє білбордами, свою провину заперечує і навіть збирається подати до суду позов про захист честі і ділової репутації.

Ремонтники копають уже четверту яму, у 10 метрах від рекламної конструкції. Місце прориву досі не знайшли.

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До речі, у Харкові будинок залишився без газу через падіння брили льоду з даху.

Фото: Думська

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