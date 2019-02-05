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Перебила газопровід: у Харкові бурулька залишила житловий будинок без тепла

У Харкові будинок залишився без газу через падіння брили льоду з даху.

Перебила газопровід: у Харкові бурулька залишила житловий будинок без тепла

Бурулька перебила газопровід, який йшов вздовж стіни житлового будинку у Харкові.

Про це повідомляє NewsRoom Kharkiv.

– Служба 1562 знала про цю проблему ще три тижні тому, але нічого не спромоглася зробити, – йдеться у повідомленні.

Фахівці вже почали усувати проблему з газопостачанням і незабаром будинок знову буде підключений до послуги.

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До речі, у Решетилівці Полтавської області 9-річна дівчинка постраждала внаслідок падіння бурульки з даху будинку. Її доставили до лікарні з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку.

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