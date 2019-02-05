У Харкові будинок залишився без газу через падіння брили льоду з даху.
Бурулька перебила газопровід, який йшов вздовж стіни житлового будинку у Харкові.
Про це повідомляє NewsRoom Kharkiv.
– Служба 1562 знала про цю проблему ще три тижні тому, але нічого не спромоглася зробити, – йдеться у повідомленні.
Фахівці вже почали усувати проблему з газопостачанням і незабаром будинок знову буде підключений до послуги.
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До речі, у Решетилівці Полтавської області 9-річна дівчинка постраждала внаслідок падіння бурульки з даху будинку. Її доставили до лікарні з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку.
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