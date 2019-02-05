В результаті вибуху саморобного пристрою біля торгового центру в американському місті Альбукерке (штат Нью-Мексико) загинула одна людина.
Про це повідомляє KOB 4.
Очевидці кажуть, що від вибуху в будівлі торгового центру затряслися стіни.
Начальник поліції Альбукерке Майкл Гейєр сказав, що немає будь-яких додаткових загроз.
Але слідчі поки не визначили мотив.
Торговий центр відновив роботу.
Вибух біля торгового центру в США: загинула одна людина / 2 фотографии
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Нагадаємо, нещодавно у центрі Парижа стався сильний вибух, загинули троє людей – двоє пожежників і жінка з Іспанії.
Фото: kob.com
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