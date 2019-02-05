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Вибух біля торгового центру в США: загинула одна людина

В результаті вибуху саморобного пристрою біля торгового центру в американському місті Альбукерке (штат Нью-Мексико) загинула одна людина.

Вибух біля торгового центру в США

Про це повідомляє KOB 4.

Очевидці кажуть, що від вибуху в будівлі торгового центру затряслися стіни.

Начальник поліції Альбукерке Майкл Гейєр сказав, що немає будь-яких додаткових загроз.

Але слідчі поки не визначили мотив.

Торговий центр відновив роботу.

 

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Вибух біля торгового центру в США: загинула одна людина / 2 фотографии

Читайте: Відірвало пальці та пошкодило органи: троє дітей у лікарні після вибуху “іграшки”

Нагадаємо, нещодавно у центрі Парижа стався сильний вибухзагинули троє людей – двоє пожежників і жінка з Іспанії.

Фото: kob.com

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