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Смертельна ДТП на Буковині: зіткнулися два мікроавтобуси

У Чернівецькі області зіткнулися два мікроавтобуси. Внаслідок ДТП загинула жінка-водій.

Смертельна ДТП на Буковині: зіткнулися два мікроавтобуси

Аварія сталася у селі Рідківці Чернівецької області, повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Зіткнулися два мікроавтобуси – приватний Mercedes-Benz Sprinter та пасажирський Чернівці-Топорівці.

Читайте: Смертельна ДТП біля КПВВ Мар’їнка: четверо людей згоріли живцем

Внаслідок аварії загинула 55-річна жінка-водій Mercedes-Benz Sprinter, її 8-річну пасажирку госпіталізували.

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Смертельна ДТП на Буковині: зіткнулися два мікроавтобуси / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що на Брест-Литовському шосе під Києвом вантажівка Volvo в’їхала у задню частину платформи, яку тягнув військовий тягач.

Фото: ГУНП у Чернівецькій області.

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