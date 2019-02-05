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Кабіна водія знищена: під Києвом зіткнулися вантажівка і військове авто

На Брест-Литовському шосе під Києвом вантажівка Volvo в’їхала у задню частину платформи, яку тягнув військовий тягач.

Кабіна водія знищена: під Києвом зіткнулися вантажівка і військове авто

Під Києвом вантажівка Volvo перевозила МАФ і не впоралася з керуванням. У результаті цього вона в’їхала у військовий автомобіль.

Про це повідомляє Еspreso.tv.

Удар припав на пасажирське сидіння цивільної вантажівки. Його кабіна була знищена повністю, водієві допомогли залишити авто. Його доставили до лікарні з незначними травмами.

У результаті ДТП на трасі утворився затор у напрямку Житомира.

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Кабіна водія знищена: під Києвом зіткнулися вантажівка і військове авто / 3 фотографии

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До речі, на трасі Київ-Чоп сталася ДТП, у ході якої зіткнулися мікроавтобус і вантажівка.

Фото: Еspreso.tv

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