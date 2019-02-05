На Брест-Литовському шосе під Києвом вантажівка Volvo в’їхала у задню частину платформи, яку тягнув військовий тягач.
Під Києвом вантажівка Volvo перевозила МАФ і не впоралася з керуванням. У результаті цього вона в’їхала у військовий автомобіль.
Про це повідомляє Еspreso.tv.
Удар припав на пасажирське сидіння цивільної вантажівки. Його кабіна була знищена повністю, водієві допомогли залишити авто. Його доставили до лікарні з незначними травмами.
У результаті ДТП на трасі утворився затор у напрямку Житомира.
Кабіна водія знищена: під Києвом зіткнулися вантажівка і військове авто / 3 фотографии
Читайте: Перебила газопровід: у Харкові бурулька залишила житловий будинок без тепла
До речі, на трасі Київ-Чоп сталася ДТП, у ході якої зіткнулися мікроавтобус і вантажівка.
Фото: Еspreso.tv
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+