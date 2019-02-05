У Донецькій області біля КПВВ Мар’їнка зіткнулися автомобілі Lanos і Chevrolet. Внаслідок ДТП загинули п’ятеро людей.

Аварія сталася на під’їзді до КПВВ Мар’їнка, зіткнулися Lanos і Chevrolet повідомляє благодійний фонд Право на захист.

Після зіткнення Lanos, обладнаний газобалонним обладнанням, загорівся. Всі четверо людей, які перебували в автомобілі, згоріли. Також загинула одна жінка, яка перебувала у Chevrolet, водій та ще троє пасажирів вижили.

Читайте: Перекинулася і повисла над дорогою: під Києвом сталася ДТП з вантажівкою

Всіх постраждалих госпіталізували, двоє у тяжкому стані.

За попередньою інформацією, причиною ДТП стала погана видимість на дорозі через туман.

Раніше Факти ICTV писали, що у центрі Києва зіткнулися 5 автомобілів. Внаслідок ДТП загинула одна людина.

Фото: Право на захист.