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Смертельна ДТП біля КПВВ Мар’їнка: четверо людей згоріли живцем

У Донецькій області біля КПВВ Мар’їнка зіткнулися автомобілі Lanos і Chevrolet. Внаслідок ДТП загинули п’ятеро людей.

Смертельна ДТП біля КПВВ Мар’їнка: четверо людей згоріли живцем

Аварія сталася на під’їзді до КПВВ Мар’їнка, зіткнулися Lanos і Chevrolet повідомляє благодійний фонд Право на захист.

Після зіткнення Lanos, обладнаний газобалонним обладнанням, загорівся. Всі четверо людей, які перебували в автомобілі, згоріли. Також загинула одна жінка, яка перебувала у Chevrolet, водій та ще троє пасажирів вижили.

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Всіх постраждалих госпіталізували, двоє у тяжкому стані.

За попередньою інформацією, причиною ДТП стала погана видимість на дорозі через туман.

Раніше Факти ICTV писали, що у центрі Києва зіткнулися 5 автомобілів. Внаслідок ДТП загинула одна людина.

ФотоПраво на захист.

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