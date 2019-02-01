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НП в аеропорту Японії: літак викотився за злітну смугу

В Японії літак з пасажирами на борту викотився за межі злітно-посадкової смуги.

НП в аеропорту Японії: літак викотився за злітну смугу

У літаку Boeing 787 авіакомпанії Japan Airlines знаходилося 200 людей. Ніхто не постраждав.

Літак прилетів з Нью-Делі.

Про це пише NHK.

Причина НП – зледеніння злітно-посадкової смуги. Це сталося через те, що напередодні випав сніг.

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До речі, у небі над Лос-Анджелесом у пасажирський лайнер авіакомпанії JetBlue влучила блискавка. На борту літака знаходилося 150 людей.

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