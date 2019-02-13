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Вона знає за що! Під Одесою батько посеред вулиці стратив доньку (18+)

В Овідіополі Одеської області ввечері посеред вулиці батько призначив своїй 35-річній дочці зустріч, на яку прийшов з ножем та речами для в’язниці.

Вбивство на Одещині

Чоловік одразу почав різати жінку, не залишивши їй жодного шансу на порятунок, а після вбивства сів поруч із тілом і розповідав перехожим, за що так вчинив із власною дитиною, йдеться у сюжеті Надзвичайних новин.

Він навіть не збирався тікати і сам розповів, що вбивство запланував заздалегідь.

За що розправився з донькою, вбивця не розповів, лиш коротко сказав: “Вона знає”.

У поліції кажуть, що вбивство сталося на грунті неприязних стосунків.

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На тілі жертви виявили дві колото-різані рани в зоні грудної клітини.

За словами сусідів, у родини було два будинки: Надія з чоловіком та трьома дітьми спочатку мешкала в одному із них – там зробила ремонт, але кілька місяців тому раптово з’їхали.

Можливо, жінка не могла більше жити поруч із батьком через постійні конфлікти.

Але поки досі невідомо, за що чоловік вирішив залишити трьох своїх онуків без матері.

Раніше він уже відсидів за вбивство, цього разу йому загрожує довічне.

До слова, у Кривому Розі раніше судимий 40-річний чоловік завдав своєму товаришу 60 ударів ножем.

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