Ранок 25 червня приніс нові повідомлення про наслідки російських атак по українських містах і регіонах. Під ударами опинилися Суми та Дніпропетровська область — є пошкодження цивільної інфраструктури, пожежі та постраждалі.

Водночас у тимчасово окупованому Криму вночі повідомляли про вибухи, роботу протиповітряної оборони та перебої зі світлом.

Серед міжнародних подій увагу привернули потужні землетруси у Венесуелі, а також повідомлення про нову атаку безпілотників по паливній інфраструктурі Росії та попередження щодо можливих провокацій під час міжнародної конференції у Польщі.

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Атака на Суми

Зранку 25 червня російські війська атакували Суми. Під вогнем опинилися як об’єкти міської інфраструктури, так і житлова забудова.

За даними місцевої влади, атака тривала протягом ранку. Один із ударів припав по приватному сектору на околиці міста — там поранення дістав 66-річний чоловік.

Ще один російський безпілотник типу Герань влучив по території автозаправної станції у Зарічному районі. На місці спалахнула пожежа, пошкоджень зазнали об’єкти паливної інфраструктури.

За уточненими даними, постраждали четверо цивільних. До лікарні госпіталізували двох працівників АЗС — попередньо, їхній стан не є тяжким. Також медичну допомогу надали подружжю, яке перебувало неподалік місця удару.

Удари по Дніпропетровщині

Протягом доби російські війська майже 20 разів атакували п’ять районів Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники, артилерію та авіабомби.

У Павлограді після ударів виникли кілька пожеж. Пошкоджень зазнали будівля коледжу, оздоровчий комплекс, гуртожиток та автомобілі.

На Нікопольщині під вогнем були Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Там зафіксовано пошкодження автозаправної станції.

У Дніпровському районі загорівся склад із комунальною технікою. Частину транспорту знищено вогнем, ще кілька легкових і вантажних автомобілів пошкоджені.

У Зеленодольській громаді Криворізького району пошкоджена інфраструктура.

На Синельниківщині російські удари припали по Васильківській та Дубовиківській громадах. Там зайнявся будинок культури, пошкоджені 12 приватних будинків та господарська споруда.

Вибухи в окупованому Криму

У ніч проти 25 червня в тимчасово окупованому Криму повідомляли про серію вибухів та роботу протиповітряної оборони в кількох районах півострова.

За даними моніторингових ресурсів і місцевих пабліків, вибухи лунали у Севастополі, Сімферополі, Євпаторії, Ялті, а також у Красноперекопському та Первомайському районах. Повідомлялося про проліт безпілотників і роботу російської ППО.

За інформацією моніторингових каналів, під удар могли потрапити об’єкти енергетичної інфраструктури, зокрема Балаклавська та Таврійська ТЕС.

На цьому тлі у частині населених пунктів фіксували перебої з електропостачанням, а місцеві жителі повідомляли про тимчасові відключення світла.

Також надходили повідомлення про вибухи поблизу району військового аеродрому Кача та окремі осередки займання.

Офіційного підтвердження причин усіх вибухів та остаточних наслідків станом на ранок не оприлюднювали.

Два потужні землетруси у Венесуелі

Венесуела пережила одну з найсильніших сейсмічних подій за останні десятиліття — майже одночасно країну сколихнули два потужні землетруси магнітудою 7,2 та 7,5.

За попередніми даними, загинули щонайменше 32 людини, ще понад 700 дістали поранення. Остаточні масштаби трагедії ще встановлюють, оскільки пошуково-рятувальні роботи тривають у кількох регіонах країни.

Найбільших руйнувань зазнав штат Ла-Гуайра, де влада оголосила режим надзвичайної ситуації. У низці населених пунктів обвалилися житлові та адміністративні будівлі, пошкоджені дороги та об’єкти критичної інфраструктури.

Серйозні наслідки також зафіксували у Каракасі. Через пошкодження частково зупинили роботу міжнародного аеропорту Сімон Болівар, тимчасово припинило курсування метро, а в окремих районах виникли перебої з електро-, газо- та водопостачанням.

За інформацією Геологічної служби США (USGS), перший землетрус стався на глибині 22 км приблизно за 168 км від Каракаса, а вже через хвилину зафіксували другий, сильніший поштовх.

Поштовхи відчувалися далеко за межами Венесуели — повідомлення надходили навіть із території бразильської Амазонії.

Після катастрофи про готовність долучитися до ліквідації наслідків заявили кілька держав регіону, серед яких США, Бразилія, Аргентина, Мексика, Чилі та Еквадор.

За попередніми оцінками системи USGS PAGER, економічні збитки можуть становити від 1% до 4% ВВП країни, однак оцінка ще переглядатиметься.

Атака на Полтавську нафтобазу у РФ

У Краснодарському краї Росії в ніч проти 25 червня повідомили про атаку безпілотників на Полтавську нафтобазу — один із регіональних об’єктів паливної інфраструктури.

За версією російської влади, займання виникло після падіння уламків дронів на території підприємства. Через інцидент тимчасово обмежували рух транспорту на дорозі між станицею Полтавською та хутором Трудобеліковським.

Офіційної інформації про масштаби руйнувань наразі не оприлюднювали. Також не повідомляється, чи вплинула пожежа на роботу самої нафтобази.

Водночас відомо, що об’єкт є важливою ланкою регіональної паливної інфраструктури Краснодарського краю. За відкритими даними, резервуарний парк нафтобази складається приблизно з 28 резервуарів.

Можливі провокації під час конференції у Гданську

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України попередили про ризик можливих російських провокацій під час проведення Конференції з питань відновлення України (URC-2026), яка проходитиме 25–26 червня у польському Гданську.

За оцінкою центру, російські структури можуть спробувати реалізувати сценарії із використанням польської символіки на території України або інформаційних приводів, які створювали б видимість напруження між двома країнами.

У ЦПД зазначають, що головною метою таких дій може бути спроба вплинути на міжнародний порядок денний під час проведення конференції та створити додаткові точки напруги у відносинах між Києвом і Варшавою.

У Центрі закликали критично ставитися до інформаційних вкидів, перевіряти джерела повідомлень та враховувати ризик інформаційно-психологічних операцій під час великих міжнародних подій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 583-тю добу.

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