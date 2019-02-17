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У США чоловіка засудили за зґвалтування коня

В американському штаті Орегон чоловіка засудили до 20 місяців в’язниці за сексуальне насильство над твариною.

Кінь у стайні

Офіс шерифа округу Вашингтон відкрив справу після того, як власник коня  заявив про сексуальне насильство над твариною в конюшні, повідомляє Dailyrascal.

Ветеринари після обстеження коня знайшли всередині зразки підозрілої рідини.

У ході розслідування детективи змогли ідентифікувати підозрюваного.

Кеннет Дуйк сказав, що був у конюшні, але заперечував будь-які дії.

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Лише аналіз ДНК підтвердив, що зразок рідини, виявлений всередині коня, належит саме йому.

Збочинець  20 місяців відсидить у в’язниці, на нього також чекає тривале лікування у психлікарні.

Закони, що допускають, або, навпаки, забороняють сексуальні контакти з тваринами у США приймаються на рівні штатів. На сьогодні зоофілія вважається незаконною у 37 штатах. Максимальний термін позбавлення волі за такі злочини становить 10 років.

Фото: Рixabay.com

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