В американському штаті Орегон чоловіка засудили до 20 місяців в’язниці за сексуальне насильство над твариною.

Офіс шерифа округу Вашингтон відкрив справу після того, як власник коня заявив про сексуальне насильство над твариною в конюшні, повідомляє Dailyrascal.

Ветеринари після обстеження коня знайшли всередині зразки підозрілої рідини.

У ході розслідування детективи змогли ідентифікувати підозрюваного.

Кеннет Дуйк сказав, що був у конюшні, але заперечував будь-які дії.

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Лише аналіз ДНК підтвердив, що зразок рідини, виявлений всередині коня, належит саме йому.

Збочинець 20 місяців відсидить у в’язниці, на нього також чекає тривале лікування у психлікарні.

Закони, що допускають, або, навпаки, забороняють сексуальні контакти з тваринами у США приймаються на рівні штатів. На сьогодні зоофілія вважається незаконною у 37 штатах. Максимальний термін позбавлення волі за такі злочини становить 10 років.

Фото: Рixabay.com