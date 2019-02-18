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У київському озері знайшли міну часів Другої світової війни

В озері на Теремках у Києві знайшли міну часів Другої світової війни.

У київському озері знайшли міну часів Другої світової війни

У столичному озері на Теремках знайшли міну часів Другої світової війни, пише прес-служба комунального підприємства Плесо.

За даними прес-служби, міну виявили співробітники підприємства під час прибирання озера на вулиці Якубовського. Вона лежала у воді поряд з берегом.

Читайте: На Донбасі бійці підірвалися на мінах: 2 загинули, 4 поранені

На місце приїхали поліцейські і рятувальники ДСНС.

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У київському озері знайшли міну часів Другої світової війни / 4 фотографии

Нагадаємо, в квітні минулого року під Одесою повінь підняла із дна Дунаю 500-кілограмову міну.

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