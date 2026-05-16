Вибухи у Харкові: дрони РФ пошкодили виходи метро та інфраструктуру
Вночі та зранку лунали вибухи у Харкові: ворожі дрони атакували кілька районів міста.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Вибухи у Харкові вночі 16 травня
Так, близько 00:33 Ігор Терехов повідомив про влучання Шахеда у Холодногірському районі Харкова.
Після 01:20 сталося влучання ворожих дронів в Основʼянському районі. Внаслідок удару в однієї жінки зафіксована гостра реакція на стрес.
Після 6-ї ранку пролунав вибух у центральній частині міста у Шевченківському районі. Приліт стався у дорогу — пошкоджено три виходи з метрополітену, три зупинки наземного транспорту, контактну мережу, будівлю навчального закладу та скління у прилеглих будівлях. Постраждала одна людина.
Близько 07:00 Ігор Терехов повідомив про падіння уламків російського безпілотника у Київському районі. Деталі зʼясовуємо.
О 07:47 зафіксовано падіння уламків ворожого дрону в Основʼянському районі. Без постраждалих.
Вночі 13 травня у Шевченківському районі Харкова уламки ворожого безпілотника впали на дорогу. У Холодногірському районі ворог завдав удару по обʼєкту інфраструктури.
Ввечері 9 травня в Індустріальному районі Харкова ворожий дрон вдарив по дев’ятиповерховому будинку. Постраждало кілька людей. Серед них — двоє 8-річних та 10-річний хлопчики.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 543-ю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.