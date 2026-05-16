Вночі та зранку лунали вибухи у Харкові: ворожі дрони атакували кілька районів міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Вибухи у Харкові вночі 16 травня

Так, близько 00:33 Ігор Терехов повідомив про влучання Шахеда у Холодногірському районі Харкова.

Зараз дивляться

Після 01:20 сталося влучання ворожих дронів в Основʼянському районі. Внаслідок удару в однієї жінки зафіксована гостра реакція на стрес.

Після 6-ї ранку пролунав вибух у центральній частині міста у Шевченківському районі. Приліт стався у дорогу — пошкоджено три виходи з метрополітену, три зупинки наземного транспорту, контактну мережу, будівлю навчального закладу та скління у прилеглих будівлях. Постраждала одна людина.

Близько 07:00 Ігор Терехов повідомив про падіння уламків російського безпілотника у Київському районі. Деталі зʼясовуємо.

О 07:47 зафіксовано падіння уламків ворожого дрону в Основʼянському районі. Без постраждалих.

Вночі 13 травня у Шевченківському районі Харкова уламки ворожого безпілотника впали на дорогу. У Холодногірському районі ворог завдав удару по обʼєкту інфраструктури.

Ввечері 9 травня в Індустріальному районі Харкова ворожий дрон вдарив по дев’ятиповерховому будинку. Постраждало кілька людей. Серед них — двоє 8-річних та 10-річний хлопчики.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 543-ю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.