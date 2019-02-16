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У Києві поліцейський застрелив собаку, яку п’яний господар нацькував на людей

У Києві поліцейському довелося вистрілити в стаффордшірсокого тер’єра, якого п’яний господар нацькував на людей.

У Києві поліцейський застрелив собаку, яку п’яний господар нацькував на людей

У Києві поліцейському довелося вистрілити в стаффордшірсокого тер’єра, якого п’яний, повідомляє прес-служба патрульної поліції в Facebook.

Інцидент стався в одному з супермаркетів на вулиці Богатирській.

За даними поліції, п’яний чоловік зайшов до супермаркету з собакою бійцівської породи без намордника і повідка. Йому зробив зауваження один з відвідувачів. Нетверезий чоловік нацькував на нього пса.

Чоловік був госпіталізований з численними рваними ранами обличчя та руки.

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Патрульні неодноразово просили господаря надіти нашийник і прив’язати пса, але чоловік все ігнорував, а після нацькував собаку на патрульного.

Пес накинувся на поліцейського і повалив його на землю. Патрульний зміг його скинути і відкотитися. Собака ще раз кинувся на нього, і інспектор був змушений захищатися – він вистрілив в пса.

Правоохоронці доставили собаку в найближчу ветлікарню, але врятувати тварину не вдалося.

Власника тварини затримали.

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У Києві поліцейський застрелив собаку, яку п’яний господар нацькував на людей / 3 фотографии

До слова, у Києві подружня пара побила перехожого за відмову вступати у статевий акт.

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