PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Кенії впав вертоліт з американськими туристами: п’ятеро людей загинули

У Кенії розбився вертоліт з американськими туристами на борту. Внаслідок аварії загинули п’ятеро людей.

У Кенії впав вертоліт з американськими туристами: п’ятеро людей загинули

Вертоліт упав в національному парку в Туркані (Кенія), на борту якого знаходилися місцевий пілот і четверо американських туристів, повідомляє місцева поліція.

Над наметовим табором в Лаболо пролітали два вертольоти. Один з них зміг успішно приземлитися, другий впав.

Читайте: В Іспанії розбився літак – є жертви

– Четверо американців і кенійський пілот загинули, коли їх вертоліт зазнав аварії на віддаленому острові в озері Туркана в національному парку на північному заході Кенії, – заявили в поліції.

Раніше Факти ICTV писали, що у місті Йорба-Лінда (штат Каліфорнія, США) літак впав на житловий будинок, внаслідок чого почалася пожежа.

ФотоDreamstime.com

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка