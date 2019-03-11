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У Києві водій евакуатора заґаавився і протаранив маршрутку

Сьогодні у Деснянському районі Києва евакуатор протаранив маршрутку. На щастя, обійшлося без постраждалих.

У Києві водій евакуатора заґаавився і протаранив маршрутку

У Києві водій евакуатора в’їхав у маршрутку, яка стояла у несправному стані. У цей момент водій якраз ремонтував її.

Про це пише Інформатор.

Як зізнався сам водій евакуатора, він відволікся і не помітив маршрутку. За його словами, швидкість не була перевищена і становила 30-40 кілометрів на годину.

Ніхто не постраждав.

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У Києві водій евакуатора заґаавився і протаранив маршрутку / 2 фотографии

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До речі, сьогодні вранці у Дарницькому районі Києва Citroen збив матір з дитиною і в’їхав у Жигулі.

Фото, відео: Інформатор

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