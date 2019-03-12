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У центрі Хмельницького на великому екрані показували порно (18+)

Сьогодні у центрі Хмельницького серед білого дня замість реклами на великому екрані з’явився ролик для дорослих.

У центрі Хмельницького на великому екрані показували порно (18+)

У центрі Хмельницького біля філармонії на великому екрані транслювали ролик для дорослих.

Про це пише News 0382.

Інцидент зняли на відео очевидці. На ролику видно, як на екрані показують еротичні сцени з порно. Через деякий час пікантні сцени змінив кадр робочого столу з папками. Мабуть, хтось намагався вимкнути трансляцію.

Обережно – відео 18+!

Читайте: Яке порно люблять дивитися українки (18+)

До речі, в Одесі навпроти управління патрульної поліції на екрані, який зазвичай показує рекламні ролики, почали транслювати фільми для дорослих.

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