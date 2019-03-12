Сьогодні у центрі Хмельницького серед білого дня замість реклами на великому екрані з’явився ролик для дорослих.
У центрі Хмельницького біля філармонії на великому екрані транслювали ролик для дорослих.
Про це пише
News 0382.
Інцидент зняли на відео очевидці. На ролику видно, як на екрані показують еротичні сцени з порно. Через деякий час пікантні сцени змінив кадр робочого столу з папками. Мабуть, хтось намагався вимкнути трансляцію.
Обережно – відео 18+!
VIDEO
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До речі, в Одесі навпроти управління патрульної поліції на екрані, який зазвичай показує рекламні ролики, почали
транслювати фільми для дорослих.
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