У Києві чоловік, прикриваючись фотографом, організував порнографічні фото та відеозйомки за участі малолітніх та неповнолітніх дітей.

Розслідування проводилося співробітниками Департаменту кіберполіції спільно з Національним кримінальним Агентством Британії (NCA), повідомляє прес-служба ГУ НП у Києві.

– 51-річний чоловік прикриваючись діяльністю професійного фотографа, підшукував неповнолітніх дівчат. Він входив з ними в довірчі відносини, а через деякий проміжок часу схиляв їх до статевих зносин з ним та його 22-річним поплічником, – розповіли у поліції.

Матеріали зловмисник збував через інтернет до країн ЄС, Азії та Америки.

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За статеві зносини з неповнолітніми та участь їх у зйомках зловмисник сплачував дітям від 500 до 1,5 тис. грн.

– За місцем мешкання старшого чоловіка поліцейські виявили двох неповнолітніх дівчат, стосовно яких фігурант готувався вчинити розпусні дії та виготовити дитячу порнографію, – додали у поліції.

Від злочинної діяльності затриманого постраждало 5 неповнолітніх.

Розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України.













У Києві фотограф організував дитячу порностудію / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Запоріжжі затримали 19-річного педофіла, який скоїв насильство проти 14-річної дитини.

Фото та відео: ГУ НП у Києві.