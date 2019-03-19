Громадянину Нігерії, який прилетів зі Стамбула, не дали дозвіл на перетин кордону і він спробував дати хабар прикордоннику.
В аеропорту Бориспіль затримали нігерієць, який намагався дати хабар прикордоннику.
Під час проходження контролю чоловік не зміг назвати мету перебування в Україні, що і стало причиною відмови у в’їзді.
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25-річний нігерієць запропонував прикордоннику в розмірі $ 3 тис. За перегляд рішення.
Співробітник прикордонної служби відмовився, а чоловіка затримали і передали до військової прокуратури Дарницького гарнізону.
До слова, у Києві затримали двох патрульних поліцейських, які отримували хабарі.
Джерело: Державна прикордонна служба
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