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У Польщі потрапив в аварію автобус з Києва – є жертви

У Польщі український автобус, який їхав з Києва у Свіноуйсьце, потрапив у ДТП. Внаслідок аварії загинув водій автобуса, ще двоє людей госпіталізували.

У Польщі потрапив в аварію автобус з Києва – є жертви

Усі пасажири автобуса – громадяни України, повідомляє tvn24.

У польській поліції заявили, що причиною аварії стало колесо вантажівки, яка потрапила в ДТП.

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Колесо вантажівки, яке відірвалося, влетіло в кабіну автобуса, і він перекинувся в кювет.

Внаслідок аварії загинув водій автобуса, ще двоє пасажирів госпіталізували.

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У Польщі потрапив в аварію автобус з Києва – є жертви / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що в Каїрі (Єгипет) в одному з пасажирських потягів сталася пожежа, яка забрала десятки життів.

Фото: tvn24.

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