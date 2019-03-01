У Польщі український автобус, який їхав з Києва у Свіноуйсьце, потрапив у ДТП. Внаслідок аварії загинув водій автобуса, ще двоє людей госпіталізували.

Усі пасажири автобуса – громадяни України, повідомляє tvn24.

У польській поліції заявили, що причиною аварії стало колесо вантажівки, яка потрапила в ДТП.

Читайте: ZAZ і швидка лобом у лоб: в Києві у ДТП загинули три людини

Колесо вантажівки, яке відірвалося, влетіло в кабіну автобуса, і він перекинувся в кювет.

Внаслідок аварії загинув водій автобуса, ще двоє пасажирів госпіталізували.

















У Польщі потрапив в аварію автобус з Києва – є жертви / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що в Каїрі (Єгипет) в одному з пасажирських потягів сталася пожежа, яка забрала десятки життів.

Фото: tvn24.