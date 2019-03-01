У Польщі український автобус, який їхав з Києва у Свіноуйсьце, потрапив у ДТП. Внаслідок аварії загинув водій автобуса, ще двоє людей госпіталізували.
Усі пасажири автобуса – громадяни України, повідомляє tvn24.
У польській поліції заявили, що причиною аварії стало колесо вантажівки, яка потрапила в ДТП.
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Колесо вантажівки, яке відірвалося, влетіло в кабіну автобуса, і він перекинувся в кювет.
Внаслідок аварії загинув водій автобуса, ще двоє пасажирів госпіталізували.
У Польщі потрапив в аварію автобус з Києва – є жертви / 4 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що в Каїрі (Єгипет) в одному з пасажирських потягів сталася пожежа, яка забрала десятки життів.
Фото: tvn24.
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