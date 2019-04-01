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Факти / Надзвичайні події

У Києві через “мінування” ТЦ евакуюють дві тисячі осіб

На Майдані Незалежності у Києві через анонімне повідомлення про мінування торгового центру проводиться евакуація близько двох тисяч осіб.

У Києві замінували ТЦ

Адміністрація торгового центру, розташованого на Майдані Незалежності у Києві, на електронну пошту отримала лист про мінування.

На виклик прибула слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи та рятувальники, які проводять евакуацію відвідувачів ТЦ.

Фахівці перевіряють торгові приміщення та прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Поліція вирішує питання щодо відкриття кримінального провадження.

Читайте: На вокзалі у Львові шукали бомбу: евакуювали 800 людей

Нагадаємо, 27 березня аноніми повідомили про мінування трьох ТРЦ та розважального клубу у Києві.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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