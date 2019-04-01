На Майдане Независимости в Киеве из-за анонимного сообщения о минировании торгового центра эвакуировали около двух тысяч человек. Бомбу не нашли.

Администрация торгового центра, расположенного на Майдане Независимости в Киеве, на электронную почту получила письмо о минировании.

На вызов прибыла следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и спасатели, которые проводят эвакуацию посетителей ТЦ.

Специалисты проверяют торговые помещения и прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов.

По состоянию на 14.40 опасных предметов и веществ не обнаружено.

Шевченковское управление полиции открыло уголовное производство по ст. 259 УКУ – Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

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Напомним, 27 марта анонимы сообщили о минировании трех ТРЦ и развлекательного клуба в Киеве.