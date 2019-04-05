В одному з супермаркетів Києва чоловік убив покупця в черзі за піцою.

5 квітня в супермаркеті по вулиці Калнишевського в Оболонському районі Києва чоловік одним ударом вбив покупця поки вони стояли в черзі за піцою.

Поки хлопці стояли біля вітрини між ними виникла словесна перепалка.

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Один з них зробив різкий удар в голову опонента. Чоловік впав і через деякий час помер.

Поліція розшукує вбивцю і просить тих хто його впізнає звернутися в Оболонське відділення.

Нагадаємо, 2 січня на території ЖК Французький квартал у Печерському районі Києва чоловік одним ударом в голову вбив людину.