На околиці села Піщана Білоцерківського району Київської області сьогодні вночі знайшли автомобіль Mazda з механічними пошкодженнями, а поряд – тіла двох загиблих дівчат.

Працівники поліції встановили, що загиблі – 18-річна мешканка цього села та 16-річна киянка.

За попередніми даними – водій Mazda збив дівчат на обочині, коли вони поверталися додому, кинув авто і втік.

Водієм виявився 16-річний мешканець сусіднього села, який взяв без дозволу ключі від автомобіля батьків. Його досі не знайшли.

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Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві на Столичному шосе сталася серйозна ДТП, внаслідок якої постраждало троє людей.