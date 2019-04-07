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Факти / Надзвичайні події

Побили та кинули у воду: у Дніпрі молодики зняли вбивство чоловіка на відео (18+)

У Дніпрі двоє молодиків побили та штовхнули чоловіка у воду, знімаючи дійство на відео. Постраждалий загинув.

Побили та кинули у воду: у Дніпрі молодики зняли вбивство чоловіка на відео (18+)

Очевидці розповіли, що у кафетерії стався конфлікт між трьома чоловіками. Під час сварки двоє молодиків побили та штовхнули у річку 48-річного чоловіка. Внаслідок чого людина загинула.

Знущання чоловіки знімали на телефон.

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Під час встановлення обставин злочину поліція затримала двох чоловіків 22 та 26 років.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що у Київській області на трасі поблизу села Студеники Переяслав-Хмельницького сьогодні вранці на швидкості 150 км/годину вибухнув автомобіль Toyota Camry.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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