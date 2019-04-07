У Дніпрі двоє молодиків побили та штовхнули чоловіка у воду, знімаючи дійство на відео. Постраждалий загинув.

Очевидці розповіли, що у кафетерії стався конфлікт між трьома чоловіками. Під час сварки двоє молодиків побили та штовхнули у річку 48-річного чоловіка. Внаслідок чого людина загинула.

Знущання чоловіки знімали на телефон.

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Під час встановлення обставин злочину поліція затримала двох чоловіків 22 та 26 років.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що у Київській області на трасі поблизу села Студеники Переяслав-Хмельницького сьогодні вранці на швидкості 150 км/годину вибухнув автомобіль Toyota Camry.