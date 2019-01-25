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Факты / Происшествия / Ногами по голове: под Киевом школьницы жестоко избили девочку (18+)/

Ногами по голові: під Києвом школярки жорстоко побили дівчинку (18+)

У селі Вишеньки (Київська область) учениці дев’ятого класу жорстоко побили дівчинку з паралелі.

Побиття

У селі Вишеньки (Київська область) сталася бійка між ученицями дев’ятого класу, під час якої одну з них сильно побили, повідомляє dtp.kiev.ua.

На відео можна побачити, як один хлопець тримає дівчинку, а одна з учениць її б’є. При цьому інші діти знімали це на відео і сміялися.

Пізніше один з перехожих спробував захистити жертву нападу.

За інформацією видання, школярі зібралися після уроків, аби побити дівчинку, після чого до школи приїжджала поліція, проте винуватиці події нічого не зробили.

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До слова, в Москві (Росія) підлітки підпалили свого друга, у результаті чого той отримав опіки 98% тіла.

Відео: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua (Скріншот)

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