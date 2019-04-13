Біля посольства Росії в Києві стався вибух. Розірвало високовольтний кабель Укрзалізниці.
Біля посольства Росії в Києві на Повітрофлотському проспекті у Солом‘янському районі відбувся вибух.
Правоохоронцями було встановлено, що стався розрив високовольтного кабелю, який належить Південно-Західній залізниці.
У результаті вибуху ніхто не постраждав, лише була пошкоджена бруківка. Наразі перевіряють інформацію щодо знеструмлення терміналу та шляхопроводу.
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До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що у приватному секторі Києва внаслідок пожежі вибухнули кілька балонів з газом.
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