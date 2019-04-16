У селі Гориславці (Полтавська область) поліцейські затримали іноземця за підозрою у розбещенні 5-річної доньки.

Співробітники поліції в селі Гориславці затримали італійця, який перебував у міжнародному розшуку.

Чоловік і жінка купили будинок в селі рік тому і неохоче спілкувалися з місцевими.

62-річного батька трьох дочок звинуватили на батьківщині у домашньому розбещенні і навіть винесли вирок – вісім років в’язниці.

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За словами дружини, винна поліція Італії. Вони відправляють дітей до притулків і отримують з цього гроші.

Дітей зараз виховують родичі.

З СІЗО іноземця відправлять до Італії, щоб він відсидів свій термін.

Раніше Факти ICTV писали про те, що в Україні викрили п’ятьох педофілів, які розбещували власних доньок.