PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Думала, що народився мертвим: на Одещині мати закопала сина на городі

В Одеській області мати закопала немовля, вирішивши, що воно народилося мертвим.

Думала, що народився мертвим: на Одещині мати закопала сина на городі

На Одещині 22-річна мати закопала новонародженого сина у городі.

За словами жінки, вона народила вдома і вирішила, що дитина мертва.

Вона звернулася до лікарні, а звідти інформацію передали у поліцію.

Читайте: У Луганській області на звалищі знайшли тіло немовля

Щоб встановити причину смерті тіло передали на експертизу.

Слідство триває.

До слова, у Рівному 21-річна жінка за допомогою ножа вбила свою місячну доньку.

Джерело: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Максим Степанов будує систему телемедицини в селах
Під Одесою BMW збив двох жінок на узбіччі, одна з них загинула
В Одеській області член виборчкому прийшла на роботу п’яна
Видно сліди тортур: на Одещині вбили бізнесмена
80% опіків і 11 днів пекла: помер хлопчик, який впав в окріп
Під Одесою п’яний водій збив п’ятирічного хлопчика на велосипеді
На Одещині на ворота приватного будинку повісили гранату
Під Одесою горить 50 га очерету і трави: до гасіння залучили авіацію
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка