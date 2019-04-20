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Факти / Надзвичайні події

Під Харковом собака приніс додому людську голову

У селищі Солоницівка Харківської області собака приніс додому останки людини.

Під Харковом собака приніс додому людську голову

Жінка повідомила у поліцію, що її собака приніс у двір людську голову та кістки.

Правоохоронці та експерти, які прибули на місце події, виявили череп людини та два фрагменти кістки.

Попередньо – давність останків становить близько шести місяців.

Наразі поліція встановлює місцезнаходження залишків тіла.

Відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство.

Читайте: У Києві жінка викинула немовля на смітник

До слова, нещодавно на кладовищі у Львівській області знайшли тіло новонародженої дівчинки без ознак життя.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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