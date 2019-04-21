У Рівному чоловік у футболці з написом “From Russia with love” влаштував бійку.
У Рівному чоловік з палицею у руках напав на водія через зауваження. 31-річний чоловік з Донецької області демонстративно вийшов на середину проїжджої частини дороги у футболці з написом “From Russia with love” та телескопічною палицею у руках. Таким чином, він перешкоджав руху автомобілів, а коли один з водіїв зробив йому зауваження, напав на нього.
На місце події приїхала поліція, порушника заарештували. Результат у медустанові показав 1,91 проміле. Розпочато кримінальне справу за ч. 2 ст.263 КК України.
У Рівному чоловік у футболці з написом From Russia with love напав на водія / 2 фотографии
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До речі, у Рівному біля школи близько 30 людей влаштували стрілянину.
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