У Рівному чоловік у футболці з написом “From Russia with love” влаштував бійку.

У Рівному чоловік з палицею у руках напав на водія через зауваження. 31-річний чоловік з Донецької області демонстративно вийшов на середину проїжджої частини дороги у футболці з написом “From Russia with love” та телескопічною палицею у руках. Таким чином, він перешкоджав руху автомобілів, а коли один з водіїв зробив йому зауваження, напав на нього.

На місце події приїхала поліція, порушника заарештували. Результат у медустанові показав 1,91 проміле. Розпочато кримінальне справу за ч. 2 ст.263 КК України.









У Рівному чоловік у футболці з написом From Russia with love напав на водія / 2 фотографии

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До речі, у Рівному біля школи близько 30 людей влаштували стрілянину.