На Закарпатті у райцентрі Воловець сталася надзвичайна подія, там п’ятикласник впав у воду.
У Закарпатській області п’ятикласник впав у річку і його віднесло течією.
– П’ятикласник пішов на перерві зі школи подивитися на річку, рівень води якої різко піднявся у результаті паводку, та впав у воду. Швидка течія підхопила його і понесла геть на очах людей, – йдеться у повідомленні.
Очевидці намагалися врятувати дитину, але у них не вийшло. Зараз підлітка шукають рятувальники.
– Зараз хлопчика шукають нижче за течією. Дуже сподіваємося, що пошуки дадуть результат, і дитина виживе, – сказав в.о. голови ОДА Ярослав Галас.
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До речі, у Калуші Івано-Франківської області стався нещасний випадок. 62-річного жителя знесло течією під час розчищення річки.
Джерело: Закарпатська ОДА