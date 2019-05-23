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Факти / Надзвичайні події

На Закарпатті п’ятикласника віднесло течією – його шукають рятувальники

На Закарпатті у райцентрі Воловець сталася надзвичайна подія, там п’ятикласник впав у воду.

На Закарпатті п’ятикласника віднесло течією – його шукають рятувальники

У Закарпатській області п’ятикласник впав у річку і його віднесло течією.

– П’ятикласник пішов на перерві зі школи подивитися на річку, рівень води якої різко піднявся у результаті паводку, та впав у воду. Швидка течія підхопила його і понесла геть на очах людей, – йдеться у повідомленні.

Очевидці намагалися врятувати дитину, але у них не вийшло. Зараз підлітка шукають рятувальники.

– Зараз хлопчика шукають нижче за течією. Дуже сподіваємося, що пошуки дадуть результат, і дитина виживе, – сказав в.о. голови ОДА Ярослав Галас.

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До речі, у Калуші Івано-Франківської області стався нещасний випадок. 62-річного жителя знесло течією під час розчищення річки.

Джерело: Закарпатська ОДА

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