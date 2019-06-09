У результаті зіткнення двох пасажирських автобусів у Росії постраждали 26 людей.

У російському місті Сочі зіткнулися два туристичних автобуси, у результат чого постраждали 26 осіб.

Для допомоги людям відправили 19 бригад швидкої медичної допомоги. Госпіталізували 21 людину. Четверо з госпіталізованих перебувають у тяжкому стані.

Повідомляється, що середу постраждалих є одна дитина.

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Великий автобус рухався головною дорогою, другий – менший автобус – не поступився дорогою на перехресті, від удару перекинувся.

Як повідомлялося, на Вінничині вантажівка, що перевозила хімікати, впала в притоку річки Рось.