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Факти / Надзвичайні події

Масове отруєння у Львові: 47 людей у лікарні

У Львові під час святкування весілля отруїлися 47 осіб.

Крапельниця

Упродовж 9-10 червня до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні та Новояворівської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція було госпіталізовано 39 осіб (з них 5 дітей), які 8 червня перебували на весіллі у ресторані Червона рута у Львові.

Станом на 12 травня число госпіталізованих збільшилося до 47 осіб.

Читайте: Що саме потрапило в річку Рось – список речовин

До слова, у Чернівецькій області 30 дітей з симптомами отруєння потрапили до лікарні.

Фото: Dreamstime

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