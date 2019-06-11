В Україні лютує стихійне літо 2019. У селищі Красіїв на Тернопільщині підтопило десятки житлових будинків та 7 гектарів присадибних ділянок. Рятувала ситуацію оперативна група надзвичайників.

Рекорд опадів було встановлено на Кіровоградщині. У Гайвороні за одну добу випало 100 мм опадів – це майже 100 літрів води на 1 кв. метр – більше місячної норми за один день.

У Кам’янці-Подільському вода буквально зірвала бруківку на вулицях міста. Стара каналізація міста-музею не витримала навантаження. Водії ледве встигали залишити автівки, які перетворювалися на кораблі.

Злива накрила і Чернівці. Буковину взагалі дощі не пошкодували – затоплене село Великий Кучур та сусідній Тисовець. Ну, а на Вінниччині найбільше постраждало село Мартинівка.

Нещадний град пройшовся у Хусті на Закарпатті, у Запоріжжі і на Херсонщині. В області лютував ще й шквальний вітер. Небувалий шторм трощив теплиці на городах селян та ламав дерева. Зносило дахи будинків, пробивало стелі. За словами синоптиків – цей антициклон прийшов до нас з Росії

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Негода вже з початку тижня почала збирати і смертельні жнива. На Вінниччині загинула багатодітна мати. Її знесло сильною течією. На Дніпропетровщині трагедія сталася просто під час фестивалю Козак Фест. Шквальний вітер зірвав зі сцени металеву конструкцію і кинув її у багатотисячний натовп. На місці помер 48 річний чоловік. Двоє постраждалих.

На Херсонщині під час грози блискавка вбила 17-річну дівчину, на Волині – 35-річну жінку. Це сталося у селі Мельники Волинської області. Загибла пасла корів з чоловіком на полі. Майже містичний збіг, але після трагедії блискавка влучила ще й у будинок цієї ж родини. Пробила стіну, спалила морозильну камеру та інші речі домашнього вжитку.

Стихійне літо 2019. Смертельна блискавка в Україні і чого чекати далі

Блискавка за останній місяць вбила до десятка людей. Але досі далеко не всі знають, як убезпечити себе від удару з неба.

Як поводитись під час грози?

Перш за все, варто знайти природне укриття, яму. Мобільний телефон вимкнути одразу, бо трагедія у Мельниках могла трапитися саме через нього.

Власний будинок бажано обладнати громовідводом. Саме через його відсутність палають старі приватні будинки. Це варто зробити ще й тому, що до такої аномальної погоди нам треба звикати. Принаймні, так кажуть вчені, які вивчають зміни клімату.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у трьох областях підтоплені сотні будинків та зруйновані переїзди.