У Чорноморську Одеської області водій Audi Q8 протаранив п’ять машин, які знаходилися на стоянці.

П’яний киянин на Audi Q8 протаранив п’ять автомобілів на стоянці на проспекті Миру в Чорноморську.

В результаті зіткнення тілесні ушкодження отримав 24-річний перехожий, якого зачепило припаркованою машиною.

Чоловік отримав забої м’яких тканин стегна. Йому була надана медична допомога на місці.

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Його життю нічого не загрожує.

Експертиза підтвердила, що киянин перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Поліція склала адміністративні протоколи.

Нагадаємо, у Києві водій вилетів на тротуар і збив двох жінок.