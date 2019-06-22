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Факти / Надзвичайні події

Під Одесою п’яний киянин протаранив п’ять авто, постраждав перехожий

У Чорноморську Одеської області водій Audi Q8 протаранив п’ять машин, які знаходилися на стоянці.

Під Одесою п’яний киянин протаранив п’ять авто, постраждав перехожий

П’яний киянин на Audi Q8 протаранив п’ять автомобілів на стоянці на проспекті Миру в Чорноморську.

В результаті зіткнення тілесні ушкодження отримав 24-річний перехожий, якого зачепило припаркованою машиною.

Чоловік отримав забої м’яких тканин стегна. Йому була надана медична допомога на місці.

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Його життю нічого не загрожує.

Експертиза підтвердила, що киянин перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Поліція склала адміністративні протоколи.

Нагадаємо, у Києві водій вилетів на тротуар і збив двох жінок.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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