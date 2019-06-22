У Чорноморську Одеської області водій Audi Q8 протаранив п’ять машин, які знаходилися на стоянці.
П’яний киянин на Audi Q8 протаранив п’ять автомобілів на стоянці на проспекті Миру в Чорноморську.
В результаті зіткнення тілесні ушкодження отримав 24-річний перехожий, якого зачепило припаркованою машиною.
Чоловік отримав забої м’яких тканин стегна. Йому була надана медична допомога на місці.
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Його життю нічого не загрожує.
Експертиза підтвердила, що киянин перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Поліція склала адміністративні протоколи.
Нагадаємо, у Києві водій вилетів на тротуар і збив двох жінок.
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