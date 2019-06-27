В Києві почалася сильна гроза, місцями повалило дерева і підтопило вулиці.

Найближчим часом у Києві та Київській області очікується гроза ІІ рівня небезпеки.

– У найближчу годину з утриманням до кінця доби 27 червня у Києві та області очікується гроза, град, пориви вітру та шквали 25-28 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

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Ураган в Києві: гроза, град і шквали будуть до кінця дня / 5 фотографий

В результаті урагану в Києві попадали дерева, утворилися затори. У столиці зараз йде сильний дощ. У Київській міській державній адміністрації повідомляють, що гроза буде до кінця дня. Подекуди шквали вітру зривають дахи з приміщень.





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