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Факти / Погода

Ураган в Києві: гроза, град і шквали будуть до кінця дня

В Києві почалася сильна гроза, місцями повалило дерева і підтопило вулиці.

Ураган в Києві: гроза, град і шквали будуть до кінця дня

Найближчим часом у Києві та Київській області очікується гроза ІІ рівня небезпеки.

– У найближчу годину з утриманням до кінця доби 27 червня у Києві та області очікується гроза, град, пориви вітру та шквали 25-28 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Читайте: Погода в Україні на 27 червня (КАРТА)

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Ураган в Києві: гроза, град і шквали будуть до кінця дня / 5 фотографий

В результаті урагану в Києві попадали дерева, утворилися затори. У столиці зараз йде сильний дощ. У Київській міській державній адміністрації повідомляють, що гроза буде до кінця дня. Подекуди шквали вітру зривають дахи з приміщень.


Раніше Факти ICTV писали, коли в Україні спаде аномальная спека.

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