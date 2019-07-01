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Факти / Надзвичайні події

На Миколаївщині авто протаранило залізобетонну опору – є жертви

У Миколаївській області автомобіль протаранив залізобетонну опору та з’їхав у кювет. Внаслідок ДТП загинули дві людини.

На Миколаївщині авто протаранило залізобетонну опору – є жертви

Біля населеного пункту Тузли Березанського району на Миколаївщині водій автомобіля Nissan Primera не впорався із керуванням, внаслідок чого протаранив залізобетонну опору та з’їхав у кювет.

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Внаслідок аварії 41-річні водій та пасажир від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці.

Правоохоронці кваліфікували справу за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що у Вінницькій області 30-річний громадянин Ірану на Оpel спричинив смертельну ДТП.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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