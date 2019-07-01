У Миколаївській області автомобіль протаранив залізобетонну опору та з’їхав у кювет. Внаслідок ДТП загинули дві людини.

Біля населеного пункту Тузли Березанського району на Миколаївщині водій автомобіля Nissan Primera не впорався із керуванням, внаслідок чого протаранив залізобетонну опору та з’їхав у кювет.

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Внаслідок аварії 41-річні водій та пасажир від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці.

Правоохоронці кваліфікували справу за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України.

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