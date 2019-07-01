На Полтавщині автомобіль провалився під асфальт. Водій транспортного засобу не постраждав.

На полтавській дорозі автомобіль провалився під асфальт під час руху транспорту.

– Першого липня близько 7.30 в поліцію надійшло повідомлення від диспетчера ДСНС про те, що під час руху по першому ряду гаражного кооперативу автомобіль ВАЗ 2106 у мікрорайоні Сади провалився під асфальт, – повідомляє пресслужба Національної поліції в Полтавській області.

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Факт інциденту зареєстровано в Полтавському відділенні поліції. Обставини ДТП встановлюють правоохорнці.

Раніше у Києві на Деміївській площі мікроавтобус частково провалився під землю.