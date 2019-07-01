PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Полтаві під час руху авто провалилося під асфальт

На Полтавщині автомобіль провалився під асфальт. Водій транспортного засобу не постраждав.

У Полтаві під час руху авто провалилося під асфальт

На полтавській дорозі автомобіль провалився під асфальт під час руху транспорту.

– Першого липня близько 7.30 в поліцію надійшло повідомлення від диспетчера ДСНС про те, що під час руху по першому ряду гаражного кооперативу автомобіль ВАЗ 2106 у мікрорайоні Сади провалився під асфальт, – повідомляє пресслужба Національної поліції в Полтавській області.

Читайте: У центрі Києві два автомобілі провалилися під асфальт

Факт інциденту зареєстровано в Полтавському відділенні поліції. Обставини ДТП встановлюють правоохорнці.

Раніше у Києві на Деміївській площі мікроавтобус частково провалився під землю.

Джерело: Нацполіція

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Полтавчани перекрили рух перевантаженим фурам, які руйнують дорогу
У Полтаві пасажири з ножем напали на таксиста
Футболісти Ворскли зіграли проти 100 дітей і поступилися
Стрілянина у Полтаві: троє чоловіків влаштували бійку на вулиці
На Полтавщині перекинувся човен, доля 4 людей невідома
Град розміром з горох і ураган: в Україні вітер зривав дахи і трощив авто
ДТП у Полтаві: як бізнес-вумен, що збила насмерть дитину, уникає відповідальності
У Полтаві сталася пожежа на автостанції та ринку
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка