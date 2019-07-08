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Не витримало серце: жінка потрапила в лікарню після секс-фестивалю

На британському фестивалі свінгерів у 52-річної жінки стався серцевий напад.

Не витримало серце: жінка потрапила в лікарню після секс-фестивалю

В англійському графстві Вустершир проходив триденний фестиваль свінгерів Swingfields Festival.

Під час фестивалю одна 52-річна жінка почала задихатися, їй надали першу допомогу та госпіталізували на гелікоптері.

Читайте: Безпечний секс у лісі: що взяти та як врятуватися від комах

Лікарі поставили діагноз серцевий напад і пообіцяли незабаром виписати жінку.

Інші учасники фестивалю свінгерів жартують, що жінка перестаралася в одній з ігор.

Swingfields Festival у 2019 році відвідали 700 осіб.

Раніше Факти ICTV писали, як зайнятися сексом на даху без шкоди для здоров’я.

Джерело: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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