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Факти / Надзвичайні події

На Київщині співробітники водоканалу загинули в каналізації

У селищі Іванків Київської області в каналізації загинули троє працівників місцевого водоканалу.

Умер Юрий Шляхов

У понеділок 29 липня в селищі Іванків на Київщині у каналізації загинули троє працівників водоканалу.

Один працівник помер прямо на місці під час реанімування, інший – по дорозі до лікарні, а третій – уже в лікарні.

Троє співробітників Іванківводоканалу знайдені близько 14.00 в каналізаційному колодязі.

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За попередніми даними, смерть наступила в результаті отруєння парами аміаку.

Нагадаємо, сьогодні у Києві на пероні станції метро Золоті Ворота чоловік втратив свідомість, а лікарі не змогли його реанімувати.

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