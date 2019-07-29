У селищі Іванків Київської області в каналізації загинули троє працівників місцевого водоканалу.
У понеділок 29 липня в селищі Іванків на Київщині у каналізації загинули троє працівників водоканалу.
Один працівник помер прямо на місці під час реанімування, інший – по дорозі до лікарні, а третій – уже в лікарні.
Троє співробітників Іванківводоканалу знайдені близько 14.00 в каналізаційному колодязі.
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За попередніми даними, смерть наступила в результаті отруєння парами аміаку.
Нагадаємо, сьогодні у Києві на пероні станції метро Золоті Ворота чоловік втратив свідомість, а лікарі не змогли його реанімувати.
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