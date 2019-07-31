У Греції на острові Крит стався потужний землетрус.
На грецькому острові Крит 31 липня стався землетрус. Його магнітуда – 5,3 бали за шкалою Ріхтера.
Землетрус стався о 7.39 на північному заході острова на глибині 170 км.
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Щодо постраждалих, а також про збитки інформації немає.
Нагадаємо, що 19 липня у столиці Греції Афінах стався потужний землетрус силою 5,3 бали. Підземні поштовхи спровокували обвал занедбаної портової будівлі. Всього постраждали чотири людини, вони були госпіталізовані з несерйозними травмами.
Джерело: Ekathimerini
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