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На грецькому острові Крит стався потужний землетрус

У Греції на острові Крит стався потужний землетрус.

На грецькому острові Крит стався потужний землетрус

На грецькому острові Крит 31 липня стався землетрус. Його магнітуда – 5,3 бали за шкалою Ріхтера.

Землетрус стався о 7.39 на північному заході острова на глибині 170 км.

Читайте: У Перу прокинувся вулкан – населення готують до евакуації

Щодо постраждалих, а також про збитки інформації немає.

Нагадаємо, що 19 липня у столиці Греції Афінах стався потужний землетрус силою 5,3 бали. Підземні поштовхи спровокували обвал занедбаної портової будівлі. Всього постраждали чотири людини, вони були госпіталізовані з несерйозними травмами.

Джерело: Ekathimerini

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