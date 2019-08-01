У Києві поліція розшукує чоловіка, якого підозрюють у двох спробах зґвалтування.

У Києві правоохоронці оголосили в розшук чоловіка, якого підозрюють у скоєнні двох спроб зґвалтування у Шевченківському та Оболонському районах 2 та 23 липня.

Зловмисник на вигляд віком 20-25 років, зріст 185-190 см, худорлявий, витягнуте обличчя, темне волосся.

Читайте: У Сумській області вітчим зґвалтував 8-річну дівчинку

– Якщо Ви маєте будь-яку інформацію, яка допоможе встановити особу та місцезнаходження зображеного чоловіка, просимо повідомити за номерами телефонів: 486-03-06, 418-31-33, 097-105-08-05 або на 102, – зазначили у поліції.

Раніше Факти ICTV писали, що в Києві затримали підозрюваного в зґвалтуванні і пограбуванні жінки.