PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Києві шукають чоловіка за спробу згвалтування: фоторобот і прикмети

У Києві поліція розшукує чоловіка, якого підозрюють у двох спробах зґвалтування.

У Києві шукають чоловіка за спробу згвалтування: фоторобот і прикмети

У Києві правоохоронці оголосили в розшук чоловіка, якого підозрюють у скоєнні двох спроб зґвалтування у Шевченківському та Оболонському районах 2 та 23 липня.

Зловмисник на вигляд віком 20-25 років, зріст 185-190 см, худорлявий, витягнуте обличчя, темне волосся.

Читайте: У Сумській області вітчим зґвалтував 8-річну дівчинку

– Якщо Ви маєте будь-яку інформацію, яка допоможе встановити особу та місцезнаходження зображеного чоловіка, просимо повідомити за номерами телефонів: 486-03-06, 418-31-33, 097-105-08-05 або на 102, – зазначили у поліції.

Раніше Факти ICTV писали, що в Києві затримали підозрюваного в зґвалтуванні і пограбуванні жінки.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Пішки до мрії: фанатка Винника пройшла вночі 45 км заради концерту
У Києві затримали таксиста, який зґвалтував і пограбував пасажирку
У Києві чоловік пограбував жінку серед вулиці та з’їв її ланцюжок
Таксист завіз дівчину в ліс під Києвом, зґвалтував і пограбував
Справу Неймара про зґвалтування моделі закрили через відсутність доказів
Главу Нацполіції Дніпропетровської області Глуховерю звільнено
Хресна хода у Києві: скільки людей взяли участь
Поліція проводить 50 обшуків у Білій Церкві
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка