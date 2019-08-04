4 серпня близько шостої ранку на виїзді з Києва сталася ДТП за участю Uber.
Близько 5.55 ранку на виїзді з Києва у бік Вишгорода сталася аварія. Toyota Corolla служби таксі Uber вилетіла з дороги і знесла стовп. У результаті зіткнення стовп впав на дорогу, а машина втратила заднє колесо та бампер.
На щастя, у результаті ДТП ніхто не постраждав.
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Водій Toyota стверджує, що причиною ДТП стало те, що він заснув за кермом. Через що він втратив контроль над авто і вилетів з траси.
На місці працювала патрульна поліція.
Відірвало заднє колесо та бампер: під Києвом водій Uber заснув за кермом і зніс стовп
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До речі, у Києві на проспекті Академіка Палладіна автомобіль
Chevrolet протаранив фуру Renault.
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