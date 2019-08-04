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Відірвало заднє колесо та бампер: під Києвом водій Uber заснув за кермом і зніс стовп

4 серпня близько шостої ранку на виїзді з Києва сталася ДТП за участю Uber.

Відірвало заднє колесо та бампер: під Києвом водій Uber заснув за кермом і зніс стовп

Близько 5.55 ранку на виїзді з Києва у бік Вишгорода сталася аварія. Toyota Corolla служби таксі Uber вилетіла з дороги і знесла стовп. У результаті зіткнення стовп впав на дорогу, а машина втратила заднє колесо та бампер.

На щастя, у результаті ДТП ніхто не постраждав.

Читайте: У Чернівецькій області іноземець спровокував смертельну ДТП

Водій Toyota стверджує, що причиною ДТП стало те, що він заснув за кермом. Через що він втратив контроль над авто і вилетів з траси.

На місці працювала патрульна поліція.

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Відірвало заднє колесо та бампер: під Києвом водій Uber заснув за кермом і зніс стовп / 3 фотографии

До речі, у Києві на проспекті Академіка Палладіна автомобіль Chevrolet протаранив фуру Renault.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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