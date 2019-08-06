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Факти / Надзвичайні події

Під Луцьком маршрутка з дітьми протаранила легковик

Під Луцьком маршрутка з дітьми протаранила легковик Renault. На щастя, обійшлося без жертв.

Під Луцьком маршрутка з дітьми протаранила легковик

Під Луцьком відбулася ДТП між маршруткою, яка перевозила дітей, та легковим автомобілем. Загиблих у ДТП немає.

Аварію зафіксували у селі Княгининок на вулиці Соборній близько 11.00 у вівторок, 6 серпня.

Повідомляється, що саме маршрутка протаранила легковик Renault, у якому перебувала жінка з дитиною. Після ДТП вони самостійно пішли у медпункт.

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Під Луцьком маршрутка з дітьми протаранила легковик / 2 фотографии

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У маршрутці було багато дітей, проте ніхто з них не постраждав.

Нагадаємо, під Миколаєвом ВАЗ наїхав на групу неповнолітніх велосипедистів.

Джерело: Волинь24

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