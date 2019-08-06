Під Луцьком маршрутка з дітьми протаранила легковик Renault. На щастя, обійшлося без жертв.

Під Луцьком відбулася ДТП між маршруткою, яка перевозила дітей, та легковим автомобілем. Загиблих у ДТП немає.

Аварію зафіксували у селі Княгининок на вулиці Соборній близько 11.00 у вівторок, 6 серпня.

Повідомляється, що саме маршрутка протаранила легковик Renault, у якому перебувала жінка з дитиною. Після ДТП вони самостійно пішли у медпункт.







Під Луцьком маршрутка з дітьми протаранила легковик / 2 фотографии

Читайте: На Житомирщині легковик протаранив мікроавтобус – двоє загиблих

У маршрутці було багато дітей, проте ніхто з них не постраждав.

Нагадаємо, під Миколаєвом ВАЗ наїхав на групу неповнолітніх велосипедистів.

Джерело: Волинь24