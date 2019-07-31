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В Україну повернувся моряк, затриманий в Лівії – МЗС

Моряк, що утримувався в Лівії з 2016 року, повернувся в Україну.

В Україну повернувся моряк, затриманий в Лівії – МЗС

Держсекретар міністерства закордонних справ Андрій Заєць повідомив, що український моряк, якого утримували в Лівії з 2016 року, повернувся в Україну.

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– Завдяки зусиллям українських дипломатів сьогодні до Києва з Лівії повернувся український моряк, який звинувачувався у скоєнні правопорушення і перебував там з 2016 року. Працюємо, щоб якомога швидше повернути додому з Лівії та інших країн всіх українських моряків, – написав він.

Нагадаємо, 28 червня 2016 року лівійська берегова охорона затримала поблизу порту міста Завія дев’ятьох членів екіпажу танкера, п’ять з яких – українці. Їх звинуватили в контрабанді нафтопродуктів.

Фото: Dreamstime

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