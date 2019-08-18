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Факти / Надзвичайні події

На німецькому вокзалі чоловік з ножем напав на людей – є жертви

У Німеччині на вокзалі чоловік з ножем напав на людей. Внаслідок події загинули чоловік та жінка.

На німецькому вокзалі чоловік з ножем напав на людей – є жертви

В Ізерлоні (Німеччина) на вокзалі чоловік з ножем накинувся на перехожих.

Поранення отримали 23-річний хлопець і 32-річна жінка, які внаслідок інциденту загинули.

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Місцеві ЗМІ повідомляють, після нападу 43-річний чоловік сів на підлогу і чекав приїзду поліції. Що саме стало мотивом нападу не повідомляється.

Раніше Факти ICTV писали, що  у передмісті Парижа клієнт застрелив офіціанта через те, що йому довго довелося чекати своє замовлення.

Джерело: TZ

Фото: Dreamstime

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