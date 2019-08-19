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Факти / Надзвичайні події

Пожежа у Токіо Стар: серед загиблих дитина і громадянка Австралії

Серед дев’яти жертв пожежі готелю Токіо Стар в Одесі є дитина та іноземна громадянка.

Токіо Стар

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що вже вдалося упізнати тіла шістьох загиблих під час пожежі у готелі Токіо Стар в Одесі.

Відомо, що загинули п’ять українців, серед яких дитина, і громадянка Австралії.

Тривають роботи з ідентифікації інших жертв пожежі в Одесі.

Читайте: Названо імена постраждалих від пожежі у Токіо Стар (СПИСОК)

Власнику готелю Токіо Стар Вадиму Чорному повідомили про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 270 КК України (Порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки).

Співробітники поліції вилучають установчі документи підприємства.

До слова, під час перевірок на об’єктах власника готелю Токіо Стар Вадима Чорного затримали трьох людей.

Джерела: Думская, Інтерфакс-Україна

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