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Факти / Надзвичайні події

Накрило хвилею і віднесло в море: під Одесою дістали тіло загиблого хлопця

В Одеській області рятувальники знайшли загиблого хлопця, якого віднесло у море в місці несанкціонованого купання.

Накрило хвилею і віднесло в море: під Одесою дістали тіло загиблого хлопця

В Одеській області у Лиманському районі знайшли тіло 13-річного хлопця, який напередодні з 53-річним вітчимом пішов купатися на несанкціонований пляж.

Їх обох накрило хвилею і віднесло в море. Прикордонники на катері врятували чоловіка, а от пошуки дитини затягнулися.

9 серпня о 10.40 на відстані 70-80 метрів від берега у районі села Григорівка виявлено тіло загиблого хлопчика, водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення дістали  тіло  з води.

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На місці події з родичами та близькими  загиблого працюють психологи ДСНС.

Нагадаємо, 13-річний хлопець зник 8 серпня.

Джерело: ДСНС

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