Внаслідок ДТП, яка сталася о 14.48 у Кривому Розі Дніпропетровської області, загинули троє людей.
На перехресті Нікопольського шосе та вулиці Літке у Кривому Розі зіткнулися старенький Москвича та Ford.
У ДТП загинули водій Москвича (1976 року народження), а також водій і пасажир Ford (1985 та 1958 років народження).
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Рятувальники, які прибули на місце аварії, виявили витік паливно-мастильних матеріалів внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, тому для уникнення займання пальне змили з дорожнього покриття.
У Кривому Розі вдарилися Москвич і Ford – троє загиблих / 2 фотографии
Нагадаємо, 31 серпня 10 осіб постраждали в результаті зіткнення мікроавтобуса Mercedes і вантажного автомобіля DAF в Дніпропетровській області.
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